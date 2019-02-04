شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يكشف عن توقعاته لتحركات «الكتلة الباردة» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام المقبلة، وخاصة تحركات الكتلة البادرة في أنحاء المملكة المختلفة.
وقال “الحصيني” عبر “تويتر”: “نلاحظ أن الكتلة الباردة تعمقت حتى الرياض والشرقية، وهي تجثم على الشمالية والجوف وحائل، ومتوقع استمرارها حتى الخميس”.
وأضاف: “في حين أن المنطقة الغربية بعيدة عن تأثير الكتلة الباردة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يكشف عن توقعاته لتحركات «الكتلة الباردة» بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.