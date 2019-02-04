شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 2640 قارورة خمر داخل مستودع جنوب جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة: داهمت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستودعاً يحتوي على خمور مستوردة بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة. وقامت فرق البحث الجنائي بالتعاون مع رجال الهيئة، بإتلاف ٢٢٠ كرتوناً، يحتوي على ٢٦٤٠ قارورة خمر مستورد، تم ضبطها داخل المستودع.

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