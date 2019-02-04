المبعوث الأممي لسوريا والمعلم يزوران إيران غدا الثلاثاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون

يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون العاصمة طهران غدا الثلاثاء ،في أول زيارة له لإيران، لعقد جولة من المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن من المقرر أن يلتقى وزيرا الخارجية السوري والإيراني ظهر غد الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران للتباحث حول اخر تطورات الشان السوري.

وقالت إن من المقرر أن يلتقي المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون بعد ظهر يوم غد وزير الخارجية الايراني .

وأضافت أن بيدرسون سوف يلتقي خلال زيارته لطهران كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري .

وهذه هي أول زيارة لبيدرسون إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ تعيينه مبعوثا أمميا خاصا إلى سورية خلفا لاستيفان ديميستورا .

وتاتي زيارة المعلم وبيدرسون لطهران في الوقت الذي سيشهد منتجع سوتشي الروسي في الرابع عشر من الشهر الجاري قمة ثلاثية للدول الضامنة لعملية آستانا،وهى إيران وروسيا وتركيا.