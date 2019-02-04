أ ش أ

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه يتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها، وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية من أراضيها.

وقال الجبير، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، “نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي رقم 2254″، لافتا إلى أن “الدول العربية والأوروبية تواجه تحديات مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف”.

وأضاف الجبير، أن هناك وعودا كبيرة لتطوير التجارة والاستثمار بين المنطقتين العربية والأوروبية.

ويعقد مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية اليوم في بروكسل، تمهيدا لقمة مشتركة تناقش ملف الأزمة السورية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: نتطلع إلى استقلال سوريا وإبعاد القوات الخارجية من أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.