شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله: حزب الله لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين إن الحزب لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة، وإن وزير الصحة الجديد مقرب من حزب الله المدعوم من إيران لكن ليس عضوا في الحزب. وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "هذه وزارة لكل الشعب اللبناني". كانت الولايات المتحدة قد طالبت الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع الماضي بضمان عدم ذهاب موارد الحكومة لدعم حزب الله بعد حصوله على ثلاث وزارات بالحكومة الجديدة من ضمنها وزارة الصحة.

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