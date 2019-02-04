تركي المالكي: الخطف سياسة الحوثي

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وقدم التحالف التعازي لمنسوبي مشروع نزع الألغام "مسام"، كما أشار المالكي في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن مشروع "مسام" نزع أكثر من 41 ألف لغم زرعته جماعة الحوثي في مناطق ومحافظات اليمن، و116 لغما في البحر الأحمر، وتقوم جماعة الحوثي بتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
© REUTERS / Khaled Abdullah
خروقات اتفاق استكهولم
وأكد المتحدث باسم التحالف في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين، الذي يعقده في الرياض، أن "الحوثي مستمر في عملية خرق اتفاق استكهولم وذلك بإنشاء معسكرات عسكرية جديدة في شرق الحديدة، وبلغت عدد الاختراقات 1080 اختراقا، والمخول بإعلان فشل اتفاق استكهولم هو المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".
وعن إجمالي التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ بداية العمليات العسكرية إلى اليوم الاثنين بين المالكي، أن التصريحات بلغت 40137 تصريح، جاءت على النحو التالي 13.966تصريح جوي، و1263 تصريح بري، و5298 تصريح بحري، و19610 أمر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية.
استهداف طائرة دون طيار
وعرض المالكي خلال المؤتمر صورا للطائرة الدرون إيرانية الصنع التي أسقطها ودمرها التحالف، وعربة نقل أسلحة وذخيرة وصاروخ من نوع "النجم الثاقب 2" في صعدة
وقال المالكي، إن التحالف يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء.
وأكد المالكي، أن التحالف استهدف خبراء طائرات مسيرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء، كما أكد المالكي، أن ميليشيا الحوثي تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، لافتاً إلى أن التحالف يعمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين أثناء العمليات.
© AP Photo / Hassan Ammar
وأشار إلى حرص التحالف وفق المعلومات الاستخباراتية على عدم وجود أي أطفال في معسكرات الحوثيين.
216 صاروخا على السعودية
وعن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الحوثي باتجاه السعودية بلغت 216 صاروخا، ثلاثة منها في شهر يناير المنصرم، و69780 مقذوف، وأن 50% من الصواريخ تم إطلاقها من محافظة صعدة، مشيرا إلى استهدف التحالف منصات اطلاق الصواريخ البالستية التابعة للحوثي في مديرية الصفراء وكتاف والبقع وباقم التابعة لمحافظة صعداء، ومديرية حيران وحجة التابعة لمحافظة حجة.
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