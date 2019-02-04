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© AP Photo / Gali Tibbon
وأشار نصرالله إلى أن "حزب الله" مشارك في الحكومة "ووجودنا هو وجود مؤثر لكن ليس من مصلحة لبنان تسمية الحكومة بهذه التسمية كذبا وزورا، لأننا بذلك نستجلب العداوات إلى لبنان من أجل الخصومة والنكاية السياسية".
وأضاف نصر الله: الحكومة هي حكومة كل المشاركين فيها ونحن سنتحمل المسؤولية كما يجب على الجميع تحمل المسؤولية… ووزارة الصحة ليست لحزب أو لطائفة وإنما لكل لبنان واللبنانيين، بمعزل عن أي خصومات واختلافات وهذا واجب الوزير.
واعتبر أمين عام "حزب الله" أن من أولويات وزارة الصحة ملف الاستشفاء للبنانيين وتخفيض كلفة الدواء على الدولة والمواطن وتسهيل وصول الدواء إلى الناس، مبينا أنه أثير كلام حول وزارة الصحة واستخدام إمكاناتها، بالنسبة لـ"حزب الله" نؤكد أن مال الدولة هو للدولة وللشعب اللبناني، ولا يجوز التصرف بالمال خارج دائرة القانون بالإضافة إلى الموانع الأخلاقية والشرعية لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن نصر الله: البعض في لبنان يصف حكومة البلاد بنفس ما يسميها نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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