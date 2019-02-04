حسن نصر الله: البعض في لبنان يصف حكومة البلاد بنفس ما يسميها نتنياهو

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قال أمين عام "حزب الله" إن "العدو الإسرائيلي وبالتحديد بنيامين نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي أنها حكومة حزب الله، وبعض الداخل اللبناني أيضا يسمي هذه الحكومة بنفس التسمية وهذا التوصيف غير صحيح وهو كذب على الناس"؛ بحسب خطاب له بثته قناة "المنار" اللبنانية.

وأشار نصرالله إلى أن "حزب الله" مشارك في الحكومة "ووجودنا هو وجود مؤثر لكن ليس من مصلحة لبنان تسمية الحكومة بهذه التسمية كذبا وزورا، لأننا بذلك نستجلب العداوات إلى لبنان من أجل الخصومة والنكاية السياسية".

وأضاف نصر الله: الحكومة هي حكومة كل المشاركين فيها ونحن سنتحمل المسؤولية كما يجب على الجميع تحمل المسؤولية… ووزارة الصحة ليست لحزب أو لطائفة وإنما لكل لبنان واللبنانيين، بمعزل عن أي خصومات واختلافات وهذا واجب الوزير.

واعتبر أمين عام "حزب الله" أن من أولويات وزارة الصحة ملف الاستشفاء للبنانيين وتخفيض كلفة الدواء على الدولة والمواطن وتسهيل وصول الدواء إلى الناس، مبينا أنه أثير كلام حول وزارة الصحة واستخدام إمكاناتها، بالنسبة لـ"حزب الله" نؤكد أن مال الدولة هو للدولة وللشعب اللبناني، ولا يجوز التصرف بالمال خارج دائرة القانون بالإضافة إلى الموانع الأخلاقية والشرعية لذلك.