مصر... توزيع جوائز دورة "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وحضر حفل توزيع الجوائز، السفيرة هالة جاد، الوزير المفوض وممثل جامعة الدول العربية ضيف شرف هذه الدورة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، بالإضافة إلى حشد من المثقفين والأدباء والإعلاميين.

وقالت وزيرة الثقافة في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، "إن كل الدلائل والمؤشرات أكدت نجاح المعرض وأبرزت استعادة الكتاب مكانته باعتباره المصدر الأساسي للتنوير، كما أثبت ارتفاع الوعى لدى جموع الشعب المصرى خاصة الشباب ورغبته فى تحقيق أقصى استفادة من المحافل الفكرية التى تنظمها الثقافة".

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وأضافت إيناس عبد الدايم، أن معرض الكتاب بات منافسا قويا للمعارض العالمية المتخصصة، ويليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية، كما توجهت بالتحية لكل من ساهم فى تحقيق هذا النجاح.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الكتاب، أن دورة "اليوبيل الذهبي" لمعرض الكتاب حققت نجاحا ضخما، وشهدت اقبالا جماهيريا فاق التوقعات، وأشاد بتكاتف قطاعات الوزارة المختلفة، والذى كان أحد العوامل الايجابية المؤثرة، وأعلن عن ملامح الدورة القادمة، التي تنطلق في يناير/ كانون الثاني 2020، وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف.

كما القى محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب كلمة، أشاد خلالها بالقرار الجريء لوزير الثقافة، بنقل مقر المعرض إلى مركز مصر للمعارض الدولية بشكله الحضارى، الذى أكد تفوق مصر بشهادة العديد من الدول والمؤسسات المتخصصة، وهو ما أدى إلى تفوقه على المعارض العربية الأخرى، ونقل رغبة مجموعة ضخمة من الناشرين للمشاركة خلال الدورة القادمة.

وقامت وزير الثقافة، باهداء الدروع التذكارية لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، ومحمد الأمين رئيس الشركة الوطنية للمعارض، والشركة المنفذة لديكور المعرض، والمطربة ريهام عبد الحكيم، عن أدائها لأغنية "متجمعين فى القاهرة"، ومخرجها أحمد يونس، وملحنها حسن زكي، وأحمد فتحي هلال مدير موقع معرض 50، ومحروس إبراهيم أحد الأسماء البارزة من العاملين، وجاءت جوائز المعرض كالتالي:

فرع الرواية، وفاز بها أحمد عامر القرملاوي عن "نداء أخير للركاب"، فرع القصة القصيرة وفاز بها محمود أحمد عبده عوض عن المجموعة القصصية "فيرميليون"، وفرع شعر العامية حصل عليها بهي الدين عبد اللطيف عن ديوان "مع اني قادره افرح"، وفرع شعر الفصحى فاز بها محمود سباق عن ديوان "محاولة لاستصلاح العالم"، وفرع الفنون فاز بها سعيد شيمي عن كتاب "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي ج 1".

وفي مجال أدب الطفل، فاز بها زين العابدين فؤاد عن مجموعة أشعار للأطفال بعنوان "لنا حق"، وفرع العلوم الانسانية فاز بها حمدي سليمان عن عمل "واحة الرب الأسود وثقافة الإنتاج في المجتمع الصحراوي"، وفي فرع الكتاب العلمي، فاز بها لطفي عبد العزيز الشربينى عن كتاب "الوصمة ومعاناة المريض النفسي"، وفاز بجائزة النقد الأدبي رضا عطية عن كتاب "الاغتراب في شعر سعدي يوسف"، وفى مجال المسرح فاز محمد عبد الله أحمد بغدادي عن كتاب "يعيش أهل بلدي"، كما فاز وليد الإمام مبارك فى مجال تحقيق التراث عن كتابه "القول الصريح في علم التشريع"، وفاز علاء عادل بجائزة أفضل كتاب مترجم عاما عن "المختطفات.. شهادات من فتيات بوكو حرام".

وفى مجال أفضل كتاب مترجم للاطفال، فازت رولا عادل رشوان عن "بابا ياجا.. حكايات شعبية روسية" ، كما فازت دار "روابط" للنشر وتقنية المعلومات بجائزة أفضل ناشر، وفاز فى مجال العلوم الإنسانية إيمان محمد عبد المجيد العوضي في مجال العلوم الإنسانية عن كتابه "الفكر الليبرالي في مصر 1919 — 1961، بينما وتم حجب جائزتي العلوم الرقمية والإبداع العربي.