"أوبر" تعلن عن حدث استثنائي في الإمارات

وقالت الشركة إن أول مواطن إماراتي بدأ قيادة سيارته الخاصة عبر منصة الشركة لنقل الركاب في إمارة أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى من المواطنين الذين انضموا إلى تطبيق "أوبر" في الإمارة، وذلك بعد إعادة إطلاق التطبيق في أبوظبي أواخر العام الماضي 2018، لتوفير الفرص الاقتصادية المرنة للمواطنين الإماراتيين ممن يرغبون بالقيادة حسب جدولهم الزمني، وتعزيز سبل التعاون بين مركز النقل المتكامل في أبوظبي وشركة "أوبر"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© REUTERS / Tyrone Siu

وقال المدير العام لـ "أوبر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد اللطيف واكد: "نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي حققناه منذ إعلاننا عن عودة خدمات تطبيق أوبر إلى أبوظبي الشهر الماضي، حيث شهدنا تسجيل أول شريك سائق إماراتي على التطبيق، وانطلاقه في رحلته الأولى في العاصمة وما حولها".

وتابع: "لطالما كانت إمارة أبوظبي سوقا مهمة لشركة "أوبر"، ولهذا تعاونا مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي لدعم رؤيتهم، وتأكيد التزامنا بدعم جهود المدينة التي ترمي إلى الارتقاء بنمط الحياة عبر توفير سبل النقل المريحة في المدينة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية مرنة وبدوام جزئي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للابتكار".

وأضاف: "كلنا ثقة بأننا سنشهد انضمام المزيد من المواطنين ممن يبحثون عن الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرنة التي يوفرها التطبيق. ونحن فخورون بأن نستمر بتوفير تكنولوجية أوبر للمزيد من الركاب والشركاء السائقين".