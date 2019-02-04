اندلاع #حريق بـ #محطة_وقود في #العقيق #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

سيطر الدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم الاثنين، على حريق اشتعل في محطة تعبئة وقود في محافظة العقيق في الباحة، وحالت جهودهم -بعد فضل الله- دون امتداد الحريق ووصوله لخزانات الوقود والمضخات التابعة للمحطة، ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ صرح نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز بن عوض الغامدي بأنه وفي تمام الساعة (14:10) من ظهر هذا اليوم الاثنين، وردنا بلاغ عن وجود حريق في محطة وقود وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.

وأضاف: اتضح عند الوصول أن الحريق عبارة عن اشتعال النار في أنابيب التفريغ الممتدة من مخرج الصهريج إلى الخزان مع اشتعال النار على الأرضيّة بمساحة ٢x٢م نتيجة مخلفات الزيوت المنسكبة، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث ولله الحمد في وقت قياسي، وذلك بفضل الله تعالى أولاً ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني والتمركز الجيد والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز بحوالي 5 دقائق دون حدوث إصابات.

وذكر “الغامدي” أن المعلومات الأولية تشير من خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة أثناء التفريغ.

وأكد الدفاع المدني أنه يتمنى دائماً السلامة للجميع، مشدداً على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود.