خطيبة خاشقجي تصدر كتابا عن مقتله (صور)

وكتبت خديجة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كتابي نزل في الأسواق اليوم… تجدون نسخته التركية حاليا، وبعد أسبوعين نسخته الإنجليزية بإذن الله تعالى… رحمة الله عليك يا عزيزي"، واختتمت تغريدتها بهاشتاج "#جمال_خاشجقي".

وجاء الكتاب الذي سطرته خديجة جينكيز تحت عنوان: (جمال خاشقجي… الحياة — النضال — أسرار).

ونشرت خديجة تغريدة أخرى بها رابطا للموقع الذي يتم بيع الكتاب عليه، حيث يصل سعر الكتاب إلى 20.05 ليرة تركية، ما يعادل نحو 3.9 دولار، وهو معروض للبيع مع خصم يبلغ 26%.

ومنذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".