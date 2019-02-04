في اليوم العالمي للسرطان... الجامعة العربية تطالب بتضامن عالمي للتصدي للمرض

قالت الجامعة العربية في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، يحتفل العالم في 4 فبراير/ شباط من كل عام باليوم العالمي للسرطان، الذي يعد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم كما أنه من أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، ويتسبب في وفاة نسبة كبيرة من السكان، حيث أنه يسبب وفاة شخص من كل 6 وفيات في العالم.

ويهدف اليوم العالمي إلى خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 25% بحلول عام 2025، وتثقيف وتوعية المجتمعات عن أمراض السرطان وطرق الوقاية منها، وتشجيع الكشف المبكر واللقاحات الوقائية والتوعية بأهميتها، والتأكيد على أن الحلول ممكنة ومتوفرة، ويسلط اليوم العالمي للسرطان 2019 الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان بهدف تعزيز فرص مرضى السرطان في البقاء على قيد الحياة.

ومن جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن القادة العرب قد سبق وأن اتخذوا القرار رقم (33)، الصادر عن اجتماعهم في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" التي عقدت يومي 21-22 يناير 2013 بالمملكة العربية السعودية، بشأن التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية)، وما تضمنه إعلان الرياض الصادر عنها، من إيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية، لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية، وكذلك الإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملا أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية 2030.

كما أشارت أبو غزالة، إلى أن القادة العرب في مؤتمر القمة العربية التنموية الأخيرة في بيروت يوم 20 يناير/كانون الثاني، تبنوا المبادرة الاقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية (المحفظة الوردية)، بموجب القرار رقم (61) الصادر عن المؤتمر المذكور.

كما أوضحت بأن هذه المبادرة تاتي في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديدا الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والرفاهية في جميع الأعمار، كما تهدف إلى بناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان الثدي، بما في ذلك تدريب الموارد البشرية، وإعداد أدلة إرشادية إقليمية لكيفية توفير الرعاية الصحية الاولية، وكذلك حث الدول العربية على تطوير نظم تسجيل لحالات سرطان الثدي لديها لسهولة توفر المعلومات ولتسهيل الوصول الى الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهن.

في هذا الصدد، تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية، وهو أحد البرامج والأنشطة التي تضمنتها بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والمكتب الإقليمي في ديسمبر 2009.