الداخلية المصرية: مقتل 7 "مسلحين" بسيناء

القاهرة/ الخليج 365

قالت الداخلية المصرية، الإثنين، إن 7 "مسلحين" لقوا مصرعهم في تبادل إطلاق نار، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن "قطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي) رصد بؤرة تخطط لعمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بمدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)".

وأضاف "بمداهمة تلك البؤرة لقي 7 منها مصرعهم في تبادل إطلاق نار، والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية وعبوات متفجرة".



ولم يتسن للأناضول على الفور التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة أو شهود عيان، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية خارج مصر تتهم الأجهزة الأمنية بـ "تصفية مدنيين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة، وتعتبرها "أكاذيب".



ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة في سيناء، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا.



ومعظم هذه الهجمات تبنتها جماعة "ولاية سيناء"، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر 2014.

