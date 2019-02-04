شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شباب يمارسون التفحيط في إحدى الفياض بحائل! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد من الشباب يمارسون “التفحيط” في إحدى الفياض بحائل، وهو ما أثار استهجان الكثيرين.

وبدا في الفيديو قيام الشباب بالتفحيط بسياراتهم وسط المروج الخضراء، ما أدى لإتلاف العشب وتشويه منظر الفيضة، وقد علق ناشر الفيديو عليه بقوله: “فسقت العالم يوم مشينا عن الفيضة”.

وطالب عدد من الناشطين الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذا الأمر ومحاسبتهم على ما قاموا به من تعد وتخريب على الفيضة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها بعض الشباب التفحيط في الفياض، حيث تم تداول صور ومقاطع في فيديو خلال السنوات الماضية لشباب يمارسون التفحيط في فيضة أم عشر بالقصيم، وفي فيضة أخرى بسكاكا في الجوف.