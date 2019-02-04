شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «القرني» يستعرض ثمار الجهود المُباركة في الأطفال الصينيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الشيخ عائض القرني مقطع فيديو مصوراً لمجموعة من الأطفال الصينيين وهم يقرأون آيات من القرآن الكريم، معبراً عن شكره الجزيل للقائمين على مركز دعوة الصينيين. وقال القرني في تغريدة له على تويتر: “شكراً جزيلاً للقائمين على مركز دعوة الصينيين، وهكذا فلتكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة”. وأضاف: “هذه ثمار الجهود المُباركة حتى في الأطفال الصينيين، عاشت الهمم”.

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