شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض نفسية يسببها «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات

يعتبر الفيس بوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الكثيرون، وأصبح الشباب أكثر شغفاً بالجلوس عليه لفترات طويلة، وقد يؤثر ذلك على صحتهم النفسية والجسدية، فالأطباء ينصحون دائماً بعدم الجلوس عليه لفترات طويلة، لأن ذلك يعرضهم لمشاكل في الرؤية والعظام وضعف عام في الجسم، كما أثبتت بعض الدراسات أن ذلك يعرضك لأمراض نفسية.

ووفقاً لما ذكره موقع thriveglobal فإن أبرز الأمراض النفسية التي يسببها الفيس بوك هي:

1:اضطراب القلق، حيث أثبتت الأبحاث أن الجلوس لفترات طويلة على الفيس بوك يعرضك لقلق والتوتر ويؤثر ذلك على الصحة العقلية والجهاز العصبي.

2:الجلوس على الفيس بوك فترات طويلة يصيبك بالاكتئاب والحزن الشديد، والأدهى أن الكثيرون يعتقدون أن علاج الاكتئاب هو التسلية عبر الفيس بوك.

3:التشاؤم والنظر للأمور بسلبية شديدة وعدم الرغبة في الحياة أو الشعور بالأمل، فهذه المشاعر نتيجة الجلوس لفترات طويلة على الفيس بوك.

4:المزاج السيئ والحزن الشديد طوال الوقت، وهي من المشاعر السلبية التي يحاط بها الكثيرون من مستخدمي الفيس بوك.

5:الجلوس لفترات طويلة على الفيس بوك يسبب الشعور بالأرق والكسل وعدم القدرة على بذل أي مجهود.