أعلنها البشير لتهدئة الشارع.. هل توقف حزمة الزول الاقتصادية احتجاجات السودان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بحثا منه عن تهدئة الشارع الغاضب منذ قرابة 50 يوما، أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الإثنين، حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد المتدهور، تشمل إلغاء ضرائب، وتسهيلات استثمارية وإقراضية.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مشاركته في فعالية بمدينة الأبيض (شمال)، ألغى خلالها ضريبة القيمة المضافة على التمويلات متناهية الصغر.

وذكر أن حكومة بلاده ستسترد الأراضي المخصصة لكبار المستثمرين، على أن يتم إعادة فرزها وتوزيعها على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي التسهيلات المعلنة في محاولة لتهدئة الشارع السوداني، الذي يشهد موجة احتجاجات رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وأعلن البشير خلال كلمته عن خفض نسبة مرابحة البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلية إلى 5% بحد أقصى، مقارنة مع 12%، وتصل حتى 15% سابقًا.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن، بينها العاصمة الخرطوم.

والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى تجاوز الـ40.