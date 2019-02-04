لبنان: الحريرى يترأس الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزارى للحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ظهر اليوم الإثنين، في مكتبه بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي صدرت مراسيم تأليفها مساء الخميس الماضي.

حضر الاجتماع كافة أعضاء اللجنة وهم وزراء المالية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم العالي، وشؤون رئاسة الجمهورية، والأشغال العامة والنقل، والإعلام، وشؤون التنمية الإدارية، والاقتصاد، وشؤون النازحين، والعمل.

وأكدت مصادر بمجلس الوزراء– لوكالة أنباء الشرق الأوسط– أن هناك توافقا عاما بين غالبية الوزراء أعضاء لجنة الصياغة، على الإسراع في الانتهاء من إعداد البيان الوزاري الجديد للحكومة لتقديمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة ومن ثم الانطلاق في العمل الحكومي.

وتوقعت المصادر أن يتم الاستعانة بعدد من البنود التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الخلافية، حرصا على عدم الدخول في خلافات سياسية تعرقل عمل الحكومة وانطلاقها نحو الإصلاح.