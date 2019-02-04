السراج يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا ويطلع على تحضيرات عقد الوطني الجامع

القاهرة — سبوتنيك وبحسب بيان لحكومة الوفاق الوطني، وخلال لقاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز"، "اطلع السيد الرئيس على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريبا".

وتناول الاجتماع كذلك، وفقا للبيان، "مستجدات الوضع السياسي، كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وما أنجز من الترتيبات الأمنية والوضع في الجنوب".