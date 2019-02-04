القاهرة — سبوتنيك وبحسب بيان لحكومة الوفاق الوطني، وخلال لقاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز"، "اطلع السيد الرئيس على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريبا".
وتناول الاجتماع كذلك، وفقا للبيان، "مستجدات الوضع السياسي، كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وما أنجز من الترتيبات الأمنية والوضع في الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا ويطلع على تحضيرات عقد الوطني الجامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.