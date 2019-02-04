شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة اقتحام مسلح لسجن تبوك.. وإطلاق نار على رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - —
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حاول شخص مسلح، اليوم الاثنين، اقتحام السجن العام في مدينة تبوك، بسيارة كان يقودها، وأطلق النار من سلاح كان بحوزته على رجال الأمن.
وتمكن أفراد رجال الأمن التابعين لإدارة سجن تبوك، الذين يقفون على حراسة البوابة من إفشال محاولة الاقتحام، والسيطرة على المسلح وإحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
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