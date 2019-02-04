انت الان تتابع نتنياهو يُحذر غزة وإيران: لن نتردد في التحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تحذيراته القوية لكلًا من إيران وقطاع غزة، إذ قال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، «إنه لديه رسالة واضحة إلى الطغاة في طهران - نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك، سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا»، مضيفًا في تغريدة له على تويتر: «في الوقت الذي تحتفل إيران اليوم بالذكرى الـ40 للثورة الإسلامية، فإن الإيرانيين يحاولون الافتخار بصاروخ جديد، ويقصد صاروخ هويزة».
وأضاف نتنياهو: «إيران تصرح بأنها تعتزم تدمير إسرائيل، لذا سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا، بغية ضمان أمننا ومستقبلنا». وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة أخرى: «قلت في جلسة الحكومة الأسبوعية شرعنا خلال نهاية الأسبوع في إقامة حاجز بري على امتداد حدودنا مع قطاع غزة،
وأضاف نتنياهو: «إيران تصرح بأنها تعتزم تدمير إسرائيل، لذا سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا، بغية ضمان أمننا ومستقبلنا».
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة أخرى: «قلت في جلسة الحكومة الأسبوعية شرعنا خلال نهاية الأسبوع في إقامة حاجز بري على امتداد حدودنا مع قطاع غزة، الذي سيحبط تسلل الإرهابيين برا من غزة إلى داخل أراضينا، إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات، ولن نتردد في التحرك»، بحسب سبوتنيك.
ونجحت إيران في إطلاق صاروخ هويزة أمس، وهو ما تسبب في قلق وتوتر للطرفين، الإسرائيلي والأمريكي.
وكان الموقع الاستخباراتي العبري ديبكا، قد أكد أمس السبت، أنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنظمة دفاعية فعالة للتصدي للصاروخ الإيراني الجديد هويزة، والذي يتخطى مداه 1350 كيلومتر.
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