الان تتابع تفاصيل مواصفات هاتف هواوي “جي5” القابل للطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة “هواوي” تطويرها هاتف ذكي قابل للطي، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن الهاتف الجديد سيتم إطلاقه في مؤتمر الموبايل العالمي MWC 2019 في برشلونة .

وذكرت تقارير أنه من غير المعروف حتى الآن الأسواق التي ستطرح فيها الشركة هاتفها القابل للطي، مشيرة إلى أن هاتف هواوي 5G الذكي القابل للطي سيحتوي على شاشة قابلة للطي 7.2 بوصة.

ويعمل الهاتف بمعالج HiSilicon Kirin 980 الخاص بالشركة والمزود بمودم Balong 5000 لدعم شبكات الجيل الخامس.

ومن المقررأن يتم تصنيع ما بين 24 و30 ألف وحدة من الهاتف الذكي 5G القابل للطي لاختبار الاستجابة الأولية للسوق، وستزيد الشركة الإنتاج مع زيادة الطلب عليه.

ويتوقع خبراء أن تطلق سامسونج هاتفها الذكي القابل للطي في حدثها القادم 20 فبراير الجاري، وستطلق الشركة سلسلة هواتفها الذكية جلاكسي S10 في هذا الحدث أيضا.