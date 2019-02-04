الجبير: نتشاور مع الدول العربية للحفاظ على وحدة سوريا

اسماء السيد - بروكسل: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير "نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها".

وأضاف الجبير، لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين "نتشاور مع الأشقاء العرب" للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

وتابع قائلاً "الأوروبيون والعرب يواجهون تحديات مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار إلى أن الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن الشرق الأوسط لن يكون مستقراً من دون حل القضية الفلسطينية.

وأضاف أبوالغيط أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية.

ويعقد اليوم الاثنين، في بروكسل مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، تمهيداً لقمة مشتركة تناقش ملف الأزمة السورية.

