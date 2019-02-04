"من بينها جنازة الثعلب".. عزاءات حضرها المشير طنطاوي قبل شقيق شفيق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وسط حالة من الحزن خيمت على مسجد المشير، مساء أمس، في عزاء الدكتور محمد شفيق زكي، وكيل أول المخابرات العامة السابق، والشقيق الأكبر لرئيس وزراء مصر السابق، الفريق أحمد شفيق، كان حضور المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة، مشهدا لافتا.

عزاء شقيق الفريق شفيق الأكبر لم يكن الوحيد الذي يحضره المشير طنطاوي، قدم المشير واجب العزاء فى شقيقة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، في عام 2015، وذلك بالمسجد ذاته.

كما حرص القائد العام السابق للقوات المسلحة على حضور جنازة ثعلب الزمالك، الكابتن حمادة إمام، الذي توفى عام 2016، وحضر المشير الجنازة التي أقيمت بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقبل جنازة الثعلب، قدم المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، واجب العزاء لأسرة الراحل سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بمسجد المشير في التجمع الخامس، العام الماضي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press