دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف Meizu Note 9 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات اليوم عن مواصفات هاتف Meizu Note 9 بعد إعتماد الهاتف بالفعل من TENAA في الصين، حيث يضم الهاتف كاميرة خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

هاتف Meizu Note 9 هو أحد الإصدارات المتوسطة المرتقب إطلاقها من الشركة الصينية خلال الفترة القادمة، وقد كشفت تسريبات TENAA عن مواصفات هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Meizu Note 9 بحجم شاشة 6.2 إنش مميزة بجودة عرضFHD بلس وتصميم يضم النتوء العلوي water-drop في الشاشة، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675 بسرعة إستجابة 2GHz.

هاتف Note 9 يأتي في التسريبات برمز M923Q، ويأتي بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، كما تتميز الكاميرة الخلفية للهاتف بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GM1 بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 20 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

ملخص مواصفات هاتف Meizu Note 9

شاشة بحجم 6.2 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس بدقة 2244 في 1080 بيكسل مع زجاج منحني 2.5D وأبعاد 18.7:9

رقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، مع كرت شاشة Adreno 612

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 46 أو 128 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Flyme 7

يدعم شريحتي SIM

كاميرة خلفية مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 مع فلاش LED مع مستشعر 5 ميجا بيكسل

كاميرة أمامية مع مستشعر 20 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات الهاتف 153.11 في 74.34 في 8.65مم، مع وزن 169.7 جرام

يدعم شبكات 4G VoLTE، والإتصال بWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz / 5GHz، البلوتوث 5 LE، مع USB C

بطارية بقدرة 4000 mAh يدعمها تقنية الشحن السريع

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي نشرت حول هاتف Meizu Note 9 أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف لاحقاً خلال هذا الشهر.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف Meizu Note 9 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.