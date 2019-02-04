بتوجيه من أمير قطر... دعم "الخوذ البيضاء" بمليوني دولار

وأعلن المكتب الصحفي أنه: "وفقا لتعليمات أمير دولة قطر في دعم الشعب السوري، خصص صندوق قطر للتنمية مبلغ مليوني دولار لدعم منظمة "الخوذ البيضاء".

وتم التوقيع على اتفاقية تخصيص المساعدات المادية من قبل نائب المدير العام للصندوق مسفر بن حمد الشهواني ومدير منظمة "الخوذ البيضاء" رائد الصالح.

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وتتمثل المساعدات في شراء 7 سيارات إطفاء حريق، وتدريب المتطوعين داخل سوريا، وتمويل مشروع الأمل الذي يقوم على إزالة الأنقاض التي تسبب بها التدمير والقصف الذي تعرضت له المدن السورية، إضافة إلى إصلاح الطرق في المناطق المتضررة.

ويذكر أن منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة على نطاق واسع والمدعومة من الغرب، أعلنت أن هدفها إنقاذ المدنيين في مناطق القتال، لكن الحكومة السورية تتهمها بالارتباط بالمتطرفين وأنشطة دعاية معادية. في حين وصفت الخارجية الروسية نشاط "الخوذ البيضاء" بأنها أداة في حملة إعلامية واسعة للافتراء على الحكومة السورية.