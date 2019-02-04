الأمن العراقي يحبط تهريب ناقلة للنفط إلى خارج البلاد

وبيّن المركز في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني بالاشتراك مع هيئة النزاهة، في ميناء أم قصر الجنوبي، في محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تتمكن من ضبط ناقلة نفط تحمل (119) طن من النفط الأبيض معدة للتهريب إلى الخارج.

وأكد المركز أن جهاز الأمن ألقى القبض على طاقم الناقلة، بعد أن ثبت تورط رئيس لجنة الكشف بتزوير الأوراق لإتمام عملية التهريب.

ونوه مركز الإعلام الأمني، إلى إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، موقعا لتهريب النفط، مع خزانات مدفونة تحت الأرض، في محافظة بابل، وسط العراق.

© Sputnik . / Victor Filatov

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، الأحد 16 ديسمبر، بأن مفارز استخبارات نفط الوسط العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من ضبط مرآب يستخدم لتهريب النفط.

وأضاف معن: "وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين على الخط السريع الدولي بالتحديد منطقة الشوملي في محافظة بابل حيث وجد المرآب".

وبيّن معن أن المرآب بداخله صهريج محمل بمادة النفط الخام الأسود، و5 خزانات كبيرة مدفونة تحت الأرض، 3 منها مملوءة بالنفط و5 مضخات سحب.

ونوه الناطق باسم الداخلية العراقية، إلى أن المواد، تم ضطبها بموجب وصل ضبط أصولي، وإحالة المتهم للقضاء.

وأحبطت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية، الخميس 30 أغسطس/آب الماضي، عملية تهريب للنفط من محافظة كركوك التي تعتبر الأغنى نفطيا في العراق والمنطقة، في شمال العاصمة بغداد.

وحينها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان حصلت مراسلتنا "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه "إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمعلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة تلقي القبض على أحد المتهمين من ضمن عصابة لتهريب النفط".

وأضافت: "كما ضبطت المفارز ثلاثة صهاريج محملة بالنفط ومهيأة للتهريب ضمن قضاء الدبس، شمال غربي محافظة كركوك".