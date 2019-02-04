الجبير: نجري مشاروات مع دول عربية للحفاظ على وحدة سوريا

بروكسل / الخليج 365
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تجري مشاروات مع عدة دول عربية (لم يحددها) للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.
جاء ذلك في كلمته بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد في بروكسل، الذي يصادف ذكرى مرور 10 سنوات على الاجتماع الأول في جمهورية مالطا.
وأكد الجبير على أن الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
وتابع قائلا "الأوروبيون والعرب يواجهون تحديات مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف".
وأشار إلى أن هناك وعودًا كبيرة لتطوير التجارة والاستثمار بين المنطقتين والعمل على دفع سبل تطوير العلاقات.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، المزمع تنظيمها في مصر، يومي 24 و25 فبراير/ شباط الحالي.
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