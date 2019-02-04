"الإغاثة التركية" توزع ألفين و360 سلة غذائية شمالي سوريا

أعزاز/ عمر كوباران/ الخليج 365



وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الإثنين، ألفين و360 سلة غذائية، على العائلات السورية، المقيمة بمخيمات النازحين، في مدن جرابلس، وأعزاز، وبلدتي بزاعة، وأخترين، شمالي سوريا.

واحتوت المساعدات الغذائية التي استفاد منها 15 ألف شخص، على مواد الدقيق، والسكر، والزيت، والبقوليات.

وقال المسؤول الإعلامي عن أعمال الهيئة في سوريا "علي عمران دورمان"، للأناضول، إن المواد الغذائية تأتي على رأس المساعدات الإنسانية، التي وزعتها الهيئة في سوريا، خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن سلة غذائية واحدة من المساعدات، تكفي لتغطية احتياجات عائلة مكونة من 6 أفراد، لمدة شهر كامل.

وتستمر هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، في تقديم المساعدات الإنسانية بسوريا، في مختلف المجالات، منذ عام 2011.