شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ8 متهمين في قضية «محاولة اغتيال السيسي» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة في مارس المقبل للنطق بالحكم، وفقا لـ”العربية.نت”.

وكانت النيابة العسكرية في مصر قد أحالت 292 متهما إلى المحاكمة العسكرية لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال السيسي.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد، كما حاولوا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تأديته العمرة كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلا عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.