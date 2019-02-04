قرار أردني بإعفاء التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول للمملكة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قررت الحكومة الأردنية، الإثنين، إعفاء المواطنين التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة.

يأتي القرار الأردني، صبيحة عودة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، من زيارة رسمية أجراها لتونس، الأحد.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية الأردنية، "قرر وزير الداخلية سمير المبيضين، إعفاء رعايا الجمهورية التونسية من رسوم الحصول على تأشيرة دخول للمملكة بمختلف أنواعها".

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين، استنادا إلى نظام التأشيرات رقم (3) لسنة 1997، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق بيان الوزارة.

ووفق أرقام رسمية لوزارة السياحة الأردنية، بلغ عدد السياح التونسيين بالمملكة في 2018، نحو 6 آلاف و130، بارتفاع 9.5 بالمئة عن 2017.