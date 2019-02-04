الملك_سلمان للإغاثة يوزع 48 طنًا من السلال الغذائية بالجوف اليمنية

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 48 طنًا و 100 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3,900 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.