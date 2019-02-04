الصدفة تكشف نفقا مخفيا يؤدي إلى بنك في فلوريدا

كشفت حفرة في وسط طريق في ميامي بولاية فلوريدا، عن نفق شُقّ سرا يؤدي إلى مصرف، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيق على خلفية محاولة سرقة هيئة مصرفية.

وتشكّلت هذه الحفرة في وسط طريق فلامينجو بحيّ بمبروك باينز غرب المدينة في مقابل أحد فروع مصرف "تشايس بنك".

ووفقا لصور نشرها الفرع المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي على "تويتر"، فإن الحفرة يظهر منها نفق حُفر على مستوى بضعة سنتيمترات من سطح الطريق.

وأبلغ أحد سكان المنطقة الهيئة المحلية لصيانة الطرقات بوجود هذه الحفرة، والتي أبلغت هذه الأخيرة بدورها شرطة ميامي.

وقال مايكل ليفروك، الناطق باسم مكتب الشرطة الفيدرالي إن الشرطة عثرت بالقرب من مدخل النفق -الذي يمتد على نحو 45 مترا ويتراوح قطره بين 60 و90 سنتيمترا- على مولّد كهربائي وعربة صغيرة.

وأضاف أنه لابد أن يكون الشخص صغير البنية كي يدخل هذا النفق الذي استغرق حفره شهورا عدة.

ولم يرغب المصرف في التعليق على الموضوع، بحسب "إف بي آي".