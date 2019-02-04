بورش تكشف موعد طرح موديلها الرياضي "كايمان جي تي 4718"

أعلنت شركة بورش موعد طرح النسخة الجديدة من موديلها الرياضي "كايمان جي تي 4718" 718 Cayman GT4، ضمن مشاركتها بفعاليات معرض Goodwood للسرعة بالمملكة المتحدة، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لما ذكره موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات؛ فإن طرح النسخة الجديدة من موديل بورش Cayman GT4 سيكون بالتحديد في 4 يوليو/تموز المقبل، وهو يوم انطلاق فعاليات مهرجان السرعة الشهير ببريطانيا.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن هذه النسخة من موديل بورش Cayman GT4، ستكون الأقوى بالمقارنة مع النسخ السابقة من الطراز نفسه، لأن شركة بورش ستطرح موديل 718 Cayman GT4 في نسخته الجديدة بمحرك رياضي بسعة 3.8 لتر، وبقوة تصل إلى 420 حصانا.

ومن المقرر أن تطرح النسخة الجديدة من موديل بورش 718 Cayman GT4 بداية من عام 2020 المقبل للبيع رسميا بالأسواق.