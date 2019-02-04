​أبل قد تُسلم السلطات الروسية بيانات مستخدميها داخل البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل شركة أبل

كتب - عاصم الأنصاري:

أكدت هيئة "Roskomnadzor" الهيئة الروسية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في البلاد، أن شركة أبل الأمريكية ستتجاوب مع قانون تخزين البيانات الروسي الذي يقضي بتخزين بيانات المستخدمين محليًا داخل البلاد.

ووفق ما ذكر موقع "Foreignpolicy"، أكدت السلطات الروسية أن "أبل" قد تتجاوب مع طلبات فك تشفير البيانات، وتقديمها للسلطات الأمنية بدون الحاجة لمذكرة رسمية.

وستخزن الشركة بيانات مستخدميها الشخصية مثل الاسم، العنوان، البريد الالكتروني ورقم الهاتف، ولا تأكيدات عن باقي البيانات مثل الصور ومحتويات "آي كلاود" وغيرها.

وبموجب هذا الإتفاق بين الطرفين فإن "أبل" ستحتفظ ببيانات المستخدمين لمدة ستة أشهر داخل روسيا.

جدير بالذكر أن "أبل" واجهت موجة معارضة شديدة، عندما تجاوبت لطلب صيني مشابه العام الماضي، عندما قامت بنقل بيانات "آي كلاود" الخاصة بالمستخدمين الصينين إلى مخدمات شركة "Guizhou-Cloud" المحلية.