شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: الحوثيون يضعون عقبات جديدة مقابل الانسحاب من الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر يمنية ،اليوم الاثنين، إن ميليشيات الحوثي وضعت عقبات جديدة أمام رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الجانب الحكومي، والمتمردين على متن سفينة الأمم المتحدة قبالة سواحل الحديدة .

وأكدت المصادر في تصريحات لها - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية وضعت شروطا مقابل انسحابها من مدينة الحديدة وموانئها منها تراجع القوات الحكومية بـ 15 كم من مناطق وجودها . واستعرضت اللجنة خطة تقدم بها ممثلو الحكومة اليمنية عن آلية انسحاب الحوثيين، غير أن المليشيات الانقلابية اعترضت على خطواتها وتمسكت بمطالبها الخاصة بانسحاب القوات الحكومية . وأضافت المصادر أن " هذا الموقف يشكل تنصلا حوثيا مما جاء في اتفاق السويد الذي تقتضي أولى مراحله أن ينسحب الحوثيون من الموانئ، قبل الانسحاب المتزامن للطرفين من مواقعهم " .

وكانت الحكومة الشرعية قد استأنفت المحادثات مع ميليشيات الحوثي حول إعادة نشر القوات وتسهيل العمليات الإنسانية تطبيقا لاتفاق ستوكهولم .

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