شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لقاء أوروبى عربى ببروكسل لمناقشة قضايا التعاون السياسى والاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مع نظرائهم من عدة دول عربية خلال اجتماعهم فى وقت لاحق اليوم الاثنين، فى بروكسل القضايا التى تتعلق بالتعاون فى المجالات السياسة والاقتصادية ذات الاهتمام مشترك.

و أوضحت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية أنه من المقرر أن يترأس اللقاء الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد فيديريكا موجيرينى ومن الجانب العربى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد، وذلك فى إطار التحضيرات للقمة الأوروبية – العربية الأولى المقررة يومى 24 و25 فبراير الحالى فى مصر.

ومن المتوقع أن يتم بحث عدد من القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة التى تواجه العالم العربى ودول الاتحاد الأوروبى مثل الهجرة والتغير المناخى ومحاربة الإرهاب وأوضاع حقوق الإنسان، كما سيناقش المشاركون آفاق تعميق الشراكة الأوروبية – العربية لبناء السلام والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية قد وقعا عام 2015 مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة حوار دورى وإلى تنسيق المواقف فى العديد من قضايا المنطقة، ويعمل الاتحاد الأوروبى مع الجامعة العربية فى إطار ما يسمى باللجنة الرباعية الخاصة بليبيا إلى جانب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.