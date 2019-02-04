بعد اجتماع في عرض البحر... كاميرت يقدم مقترحا عاجلا حول الحديدة

ونقلت قناة "العربية"، عن مصدر حكومي، قوله إن الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، قدم مقترحا يتعلق بإعادة الانتشار وسحب القوات الأمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" والحكومة، من المدينة وموانئها، مضيفا أنه من المتوقع أن يقدم الطرفان، اليوم الاثنين، رؤيتهما بشأن ذلك المقترح.

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وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث، أمس الأحد، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة على البحر الأحمر، بحضور ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله.

وقال مسؤول حكومي يمني مشارك في الاجتماعات، لوكالة "فرانس برس"، إن اجتماع الأحد: "ركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذا لاتفاق السويد".

يذكر أن قراراً أمميا، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يوجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.