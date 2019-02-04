شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يغادر تونس بعد زيارة استغرقت عدة ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وقرينته الملكة رانيا ، مساء الأحد، تونس ،بعد زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.

وأوضحت الرئاسة التونسية - فى بيان - أنه كان فى وداع العاهل الأردنى بالجناح الرئاسى بمطار قرطاج الدولى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى .

كما التقى الملك عبدالله - خلال زياته - رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد لبحث سبل تعزيز التبادل التجارى و زيادة فرص الاستثمار.

وكان العاهل الأردنى - الذى قد وصل إلى تونس فى وقت سابق اليوم - بحث مع الرئيس التونسى الاستعدادات الجارية لاستضافة تونس، نهاية شهر مارس المقبل، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، إضافة إلى عقد جلسة عمل موسعة بحضور وفدى البلدين لتبادل الرأى حول عدة قضايا ستتناولها القمة المقبلة فى مقدمتها القضية الفلسطينية، كما استعرضا آفاق التعاون بين تونس والأردن وسبل دعمها فى كافة المجالات.