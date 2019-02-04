شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة خارجية البحرين تصدر بياناً حول قضية اللاعب حكيم العريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة خارجية مملكة البحرين، بصدور مذكرة قبض دولية فى حق لاعب كرة القدم البحرينى حكيم العريبى الذى تعتقله السلطات التايلندية، نظرًا لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وأُفرج عنه بكفالة وقبل جلسة محاكمته منح أيضًا تصريحًا خاصًا فى ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة فى بطولة كرة قدم بدولة قطر والتى من خلالها غادر سرًا إلى إيران.

وأوضحت الخارجية البحرينية، انتهاك العريبى شروط الكفالة، واستغلاله الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي، موضحة أن إصدار مذكرات القبض الدولية ممارسة معتادة من حق جميع الدول الأعضاء فى الإنتربول وآلية فعالة لمكافحة الجرائم.

يذكر أن العريبى وجميع المتهمين فى القضايا الجنائية فى مملكة البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب، حيث أُدين العريبى فى 6 يناير 2014، بارتكاب عدد من الجرائم، ولم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفى التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة وذلك بعد أن تورط مع آخرين فى هجوم حريق متعمد والتسبب فى إلحاق أضرار بالممتلكات.

ويملك العريبى الحق فى استئناف حكم المحكمة وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف فى مملكة البحرين، مثلما قام به المتورطون الآخرون فى هذه القضية.