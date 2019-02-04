شكرا لقرائتكم خبر عن رباعيات الخيّام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

أحد معلمينا للغة العربية يوم كنا تلاميذ بالمدرسة، قال في معرض تعريفه لنا بشاعرنا الكبير إبراهيم العريّض، رحمه الله، وهو يُعدّد مآثره إنه ترجم رباعيات عمر الخيام إلى اللغة العربية. كنا في أعمار بالكاد يمكننا فيها أن نعرف اسم إبراهيم العُريّض، فما بالنا بعمر الخيام.

ولكن المعلومة التي قالها المعلم حفزتني ولو بعد حين لاقتناء ما يفيد في التعرف على الخيّام الذي قال عنه معلمنا بأنه شاعر فارسي كبير، وفيما بعد عرفنا أن ترجمة العريض الرباعيات إلى اللغة العربية، ليست سوى واحدة من عدة ترجمات.

ولست متأكداً ما إذا كان العريض ترجم الرباعيات عن النص الإنجليزي المترجم لها، أو من ترجمة إلى اللغة الأوردية، في حال وجود ترجمة للنص بالأوردية التي كان العريض يتقنها، حيث إنه نشأ في رعاية مربية هندية بعد أن توفيت والدته بعد ولادته بقليل، حيث كان والده تاجر لؤلؤ مقيماً في الهند، فنشأ الشاعر إبراهيم هناك، ولم يعد إلى وطنه البحرين إلا وهو شاب، وتعلّم اللغة العربية وهو في نحو العشرين من عمره، فأجادها لدرجة أنه كتب دواوينه ودراساته النقدية بها.

حسب دراسة للباحث أيمن الحكيم عن رباعيات الخيام في كتابه «أنغام الروح» الذي ضمّنه حكايات عن الأغاني الصوفية، فإن أول من ترجم الرباعيات إلى العربية كان وديع البستاني، لتتوالى من بعدها ترجمات النص إلى لغتنا حتى زادت على خمس وخمسين ترجمة.

لكن أشهر هذه الترجمات وربما أعذبها، هي تلك التي وضعها أحمد رامي وغنّت أم كلثوم أبياتاً منها، والمؤكد أن لهذه الأغنية فضلاً كبيراً في ذيوع هذه الترجمة، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، فإليه يضاف جزالة اللفظ وعذوبة المفردة عند أحمد رامي.

وحسب الحكاية التي أوردها أيمن الحكيم، فإن المبادرة إلى تلحين وغناء هذا النص جاءت من رياض السنباطي الذي قرأ ترجمة رامي، وراح يلحن منها أبياتاً منفردة ينتخبها من مجموع أبياتها البالغة 342، وأنفق في ذلك عاماً كاملاً قبل أن يأخذ ما لحنه لأم كلثوم، التي أُخِذتْ بالكلمات واللحن، وكان لا بد من الاستعانة برامي، مرة أخرى لإيجاد الرابط بين الأبيات التي اختارها السنباطي من مواضع مختلفة من الرباعيات.

وكعادتها أدلت أم كلثوم بدلوها، فطلبت من رامي تغيير مفردة هنا وأخرى هناك، إلى أن جاءت الأغنية بالكلمات التي نعرفها، والتي سيكون ظلماً لرامي لو قلنا إنها مجرد ترجمة، فقد أسبغ عليها الكثير من عذوبة روحه.

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