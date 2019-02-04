انطلاق فعاليات «شهر الابتكار» في جامعة زايد أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلقت ظهر أمس، في مركز المؤتمرات بجامعة زايد، فرع أبوظبي، فعاليات شهر الابتكار الذي تنظمه الجامعة من 3 إلى 27 فبراير.

وتنتظم الفعاليات ضمن برنامج بعنوان I-Scope، أعدته ونسقته إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالجامعة، وسيشهد المجتمع خلاله، داخل فرعي الجامعة بأبوظبي ودبي وخارجهما، أمثلة على أحدث الابتكارات التي تطرحها جميع الكليات والإدارات.

وقال الدكتور رياض المهيدب، مدير الجامعة: الابتكار هو أحد العوامل الرئيسة التي تميّز بين المؤسسات التي تواصل التطور في عالم دائم التغير، وأصبح التعليم عالي الجودة الذي نقدمه لطلبتنا معروفاً تماماً الآن.

وكان د. فرانكو فيغليوتي، عميد «كلية الفنون التطبيقية الاتحادية بلوزان - الشرق الأوسط» (مقرها في رأس الخيمة)، هو المتحدث الرئيسي بالحفل، حيث طرح أفكاراً عن «إلهام الابتكارات.. بإقامة النموذج».