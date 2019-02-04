«التنقل» في «إكسبو دبي».. محاكاة صديقة للبيئة لتطورات الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

التنقل هو الجسر الذي نصل عبره إلى الفرص وتحقيق التواصل بين الأفراد، وتوفير مدخل سهل للأسواق والمعرفة والابتكار. وهو أحد المواضيع الثلاثة التي يدور حولها «إكسبو 2020 دبي»، الذي عبرت عنه شركة «فوستر أند بارتنرز» بتصميم عصري يتسم بالمرونة والذكاء ويحاكي طبيعة وخصوصية الفكرة، لتكشف عن تصميم مجسم لتصميم جناح التنقل ضمن معرضها «فن العمارة المستدامة» في أتريوم المبنى 6 في حي دبي للتصميم، والذي يستمر حتى 28 فبراير الجاري.

بعد تجاربها السابقة والمميزة في تصميم وتنفيذ جناح الإمارات في كل من إكسبو ميلان، الذي ركز على عرض ثراء ثقافة الإمارات وتراثها وتمسكها بالاستدامة، وأيضاً تصميم وتنفيذ جناح الإمارات في إكسبو الصين، شانجهاي الذي استوحت تصميمه من طبيعة الإمارات وكثبانها الرملية الساحرة، نجحت الشركة في تقديم التصميم المطلوب لجناح «التنقل» لإكسبو 2020 دبي. ويتسم تصميم المبنى بالحيوية وسهولة التنقل، فهو مكون من 3 أقسام موزعة بشكل دائري لتلتقي عند المحور في المنتصف. ويسهل الوصول إلى المركز من جميع البوابات، كما يسهل التنقل بين الأقسام الثلاثة واستعراض تاريخ التنقل، وأحدث الابتكارات التي توصلت إليها البشرية في هذا المجال، وفي هذا السياق يذكر أنيس أبوذكي، مسؤول قسم تصاميم المباني المستدامة في شركة فوستر أند بارتنرز، أن المعرض سيحاكي التغيرات التي ستطرأ على الحياة ووسائل النقل في المستقبل القريب، ونرى في المستقبل أن السيارات ستعمل على نقل الطاقة من مبنى إلى آخر، وهذه عينة فقط من التغيرات المنتظرة في عالم التنقل.

أما عن الخصائص الأخرى التي يتسم بها المبنى، فيشير أبوذكي إلى أن البتلات الثلاث للمبنى مصممة بطريقة توفر مساحات كبيرة من الظل تحتها، فالبناء متدرج من الجهة السفلية للبتلة ليحجب أشعة الشمس، بينما يسمح بدخول الإنارة الطبيعية والتهوية أيضاً، إضافة إلى توزيع الألواح الشمسية على سطح المبنى، والتي توفر حوالي 40 إلى 50% من الطاقة التي يستهلكها المبنى.

ويوضح أن الجناح يضم ساحة في المدخل الجنوبي للموقع ويحوي مناظر نابضة بالحياة. ومن الداخل، تنقسم ساحات العرض الرئيسية إلى ثلاث مناطق، كل منها على شكل بتلة في مخطط ثلاثي. وتتميز واجهة المبنى بسلسلة من الزعانف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، توضع رأسياً وتلتف حول المبنى. وتعبر هذه الواجهة عن الطبيعة الديناميكية للتنقل. وتم تصميم المبنى ليحصل على التصنيف الذهبي في برنامج الريادة في التصميمات المحافظة على الطاقة والصديقة للبيئة.