أجويرو يقود سيتي لهزيمة أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد مانشستر سيتي الخناق على ليفربول المتصدر بعد فوزه على أرسنال 3-1 في مباراة قمة أقيمت بينهما أمس في استاد الاتحاد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويدين سيتي بفوزه إلى الأرجنتيني أجويرو الذي سجل ثلاثة أهداف،

شدد مانشستر سيتي الخناق على ليفربول المتصدر بعد فوزه على أرسنال 3-1 في مباراة قمة أقيمت بينهما أمس في استاد الاتحاد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويدين سيتي بفوزه إلى الأرجنتيني أجويرو الذي سجل ثلاثة أهداف، في حين سجل لأرسنال لوران كوتشليني، ورفع سيتي رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يلعب اليوم مع وست هام.

وقاد ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بتسجيله هدف الفوز في مرمى المضيف ليستر سيتي 1-صفر.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية خارج القواعد في مختلف المسابقات منذ 2012 بقيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون.

وهو الفوز الرابع عشر لمانشستر يونايتد هذا الموسم فرفع رصيده إلى 48 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال. في حين سجل لأرسنال لوران كوتشليني، ورفع سيتي رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يلعب اليوم مع وست هام.

وقاد ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بتسجيله هدف الفوز في مرمى المضيف ليستر سيتي 1-صفر.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية خارج القواعد في مختلف المسابقات منذ 2012 بقيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون.

وهو الفوز الرابع عشر لمانشستر يونايتد هذا الموسم فرفع رصيده إلى 48 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال.