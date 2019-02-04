حوار بين النغمات يبهر جمهور «جلوبال فيوجن» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

في أجواء ملهمة ومفعمة بالإبداع الفني والموسيقي المتعدد الثقافات، أقيم أمس الأول حفل «جلوبال فيوجن» السنوي في نسخته ال 15، والذي تنظمه «ألبن كابيتال» بدبي سنوياً؛ لدعم المناخ الثقافي والفني، وإرساء قيم التآخي والتقارب بين كل الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات.

قدم الحفل مجموعة من أبرز العازفين العالميين في الموسيقى العربية والهندية والغربية وأمريكا اللاتينية، الذين رسموا بألحانهم العذبة حواراً فنياً بليغاً على المسرح، وسط تفاعل وانبهار الحضور.

تم تنظيم الحفل الذي استمر ساعة، تحت شعار «تألّق الأوتار»، بمشاركة موهبتين من الإمارات هما الأخوان خولة الرايحي وحميد الرايحي، اللذان قدما مقطوعات على الكمان والتشيلو تفاعل معها الجمهور.

انطلق الحفل بقيادة مايسترو موسيقى الكارناتيك الكلاسيكية الشهير عالمياً يو راجيش من الهند، بمعزوفة على آلة المندولين. فيما ضمت قائمة الفنانين عازف الجيتار الفرنسي ماثياس دوبلسي، والفلسطيني تامر أبو غزالة على العود، وموهيني دي من الهند على جيتار الباس، وجريج إليس من الولايات المتحدة الأمريكية على الطبلة، في حين أمتعت الإسبانية أورورا ريكيرو الجمهور برقصة الفلامنكو التقليدية الشهيرة.

وعلي هامش الحفل قال سعيد الرايحي والد حميد وخولة ل ”الخليج 365”: أحرص مع والدتهما على مرافقتهما في الحفلات؛ لتشجيعهما خاصة أننا تعودنا على تقديم الدعم لهما منذ سن الطفولة.