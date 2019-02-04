سيف بن زايد: بتوجيهات خليفة انطلق عام 2019 بشعار التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات برؤية قيادتها، تحث الخطى ساعية نحو تعزيز نجاحاتها المستمرة في كافة المجالات وتعزيز موقعها الريادي بين دول العالم المتقدم.

وأشار سموه إلى أننا في هذا العام الذي انطلق بشعار التسامح، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نمضي في مسيرة خيرة شعارها القيم الإنسانية والحرص على سعادة البشرية ونشر مفاهيم الاعتدال والتعايش المشترك والوسطية وحب الآخرين والعمل فقط لما هو خير بني البشر.

وقال سموه «ولنا في الإمارات القدوة الحسنة ممثلة بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلك المبادرات الريادية والساعية لتعزيز تمكين شرائح المجتمع، وابتكار المستقبل والريادة ونشر المعرفة».

وأضاف سموه، أن العمل متواصل وبشكل تكاملي على توحيد الجهود الرامية لتعزيز الأمن والأمان وتحصين البيئة الآمنة للأجيال ليمضوا بعزم وهمة واقتدار رافعين راية الوطن عالياً في مسيرة المستقبل المشرق، وكلنا ثقة بأن الأسرة والمجتمع الإماراتي والجهات المعنية قادرة على توفير بيئة تقنية آمنة لا متسع فيها الا للمعرفة والعلم ونشر قيم الحق والتسامح والخير لكافة مجتمعات العالم.