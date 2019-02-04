«الرنين المغناطيسي».. تقنية بدأت بتصوير الاصبع ووصلت إلى كل الجسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو

لعب «التصوير الطبي» بكل أشكاله دوراً مهمّاً في مساعدة الأطباء والمختصين، للتعرف على الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، ويعدّ «التصوير بالرنين المغناطيسي» من أهم وأفضل التقنيات المستخدمة في هذا الجانب، فهو على خلاف التصوير بالأشعة السينية، لا يستخدم أي نوع من الأشعة المؤينة (ذات الطاقة العالية) وبالتالي فإنه آمن إلى حد بعيد وليس له مخاطر صحية.

يعتبر «الرنين المغناطيسي» من أفضل أنواع التصوير في توضيح الأنسجة وسوائل الجسم، وكذلك يستخدم لتخطيط الخطط العلاجية القائمة على العلاج الإشعاعي، وله استخدامات أخرى غير طبية، خاصة في الفيزياء والكيمياء، ويمكنه أيضاً إنتاج صور مكانية تفصيلية.

ولدت فكرة التصوير بالرنين المغناطيسي، في بين عامي 1945 و1946، عندما كان يعمل العالمان السويسري فليكس بلوخ، والأمريكي إدوارد بورسيل، على اكتشاف طريقة لحساب الرنين المغناطيسي في نواة الذرة ونجحا في ذلك، مما أدى إلى حصولهما على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1952، وتوصلا بعد ذلك إلى اختراع مطياف الرنين المغناطيسي النووي، الذي يمكن بواسطته دراسة بناء الجزيئات، وله تطبيقات عديدة في الفيزياء و التشخيص الطبي.

تطورت الفكرة على يد العالم الأمريكي إيروين هان، الذي قدم إسهامات كبيرة في تطوير هذه التقنية وتوسيع مجال استخدامها. وطورت التقنية للاستخدام الطبي على يد العالمين البريطاني يتر مانسفيلد والأمريكية بول لاوتربر، اللذان تمكنا من أخذ صورة لجسم الإنسان عن طريق الرنين المغناطيسي النووي، وعرضا كيف أن الإشارات الراديوية لتصوير الرنين، ممكن أن تحلل رياضياً وتُترجم إلى صورة وتمكن من تطوير سرعة التصوير، وحصلا على جائزة نوبل في الطب عام 2003 لمساهماتهما في تطوير التصوير بالرنين المغناطيسي.

التقطت أول صورة بالرنين المغناطيس لجزء من جسم الإنسان وكانت للإصبع في عام 1976، وبعدها بعام تقريباً تمكن العلماء من تصوير كامل الجسم.

تتكون صورة الرنين المغناطيسي من عدة أعمدة وصفوف تدعى باللغة الإنجليزية «matrix»، كل عمود وصفّ يحتوي على مربعات تدعى «pixel»، توزع الإشارات الملتقطة من الجسم على هذه المربعات، بحيث ترتب حسب ترتيبها في الجسم، وهذه الآلية تعتمد على جهاز متدرج يعطي كل شريحة من الجسم قوة إشارة معينة، الأمر الذي يحدد لون التدرج الرمادي، فتتكون صورة الرنين المغناطيسي.