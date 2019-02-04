جزء من تفكيرنا وحياتنا

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شيماء المرزوقي

التسامح ليس قيمة أخلاقية أو فضيلة يتحلى بها الفرد في مجتمعه، وليس سلوكاً محبباً ومقبولاً من مختلف الأديان وحسب، بل هو حاجة إنسانية ومجتمعية، تواجده وديمومته في أي مجتمع مؤشر للازدهار والنمو، وهو أيضاً يعطي صورة ناصعة للمجتمع وسبل العيش والتطور والتقدم.

ببساطة، التسامح ليس سلوكاً نمارسه متى ما أردنا أو عادة نقدمها في الوقت الذي نراه ونحبه، ولا منطلقاته تنم عن الشجاعة ولا النبل والأخلاق ولا يعني العفو عند المقدرة ولا التساهل والتبسيط.. هذه جميعها قيم جميلة نعم، لكن التسامح يشملها ويتجاوزها، بمعنى هو ليس قيمة نستدعيها ونحلي بها حاضرنا أو نرتديها لنظهر في أبهى شكل، فهو ليس شعاراً نرفعه مرة وننزله مرات، ولا هو خاضع للمزاج والكيف الشخصي.

التسامح كل هذا وأبعد وأعمق. هو جزء حيوي وهام من الحياة التي نعيشها، وهو مرافق لنا في مختلف التفاصيل اليومية، في مقار العمل وفي داخل المنازل وفي الأسواق والشارع، مع الصحب والرفقاء والزملاء ومن نعرف ومن لا نعرف. هو الجانب الذي يجب أن نقدمه في كل خطوة عند تحركنا، وهو بداية حديثنا ومنطلق أفكارنا. من خلاله نزن المصالح والمطالب والحاجات وبالتسامح نقيس التميز والتقدم والفعالية.

ومن خلال التجربة البشرية، ثبت أن التسامح كلما نما وانتشر في مجتمع، قامت معه قيم كثيرة أكثر أصالة وإنسانية مثل العدالة والإنصاف وتدني الجريمة. ومن المدهش أن التسامح يعني القوة حتى على مستوى الدول، فهو مظهر للتطور والتقدم، وهو علامة لقوة القوانين ووجود مظلة قضائية وعدلية متمكنة وحاضرة في مختلف مفاصل المجتمع، وعندما يغيب التسامح أو يتدنى الاهتمام به أو يقل حضوره، نجد جوانب التعثر الأخلاقي ومظاهر للتخلف إن صحت الكلمة في جوانب مثل الثقافة أو حتى في المجتمع.

لقد أحسنت الإمارات وهي تعلن عن عام 2019 عاماً للتسامح، طوال شهوره وأيامه ترسخ قيمه وتدرس فضائله وتزيد معارف الناس بآثاره. ولم يكن لمثل هذا الإعلان أن يجد مثل هذا الترحيب والقبول، لو لم يكن للتسامح كلمته العليا بيننا، لذا نجد أن له أرضية ثابتة وقوية، انطلق من خلالها في برامجه ورسالته، واليوم وخلال هذا العام نعزز هذه القيم ونجعلها جزءاً من حياتنا ومن يومنا، ونجعل من التسامح ممارسة تتم بعفوية واعتيادية.

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