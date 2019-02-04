أمطار الخير والتسامح تهطل على مدن الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:قسم المحليات



شهدت مناطق عدة بالدولة أمس الأحد، هطول أمطار الخير والتسامح، تراوحت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة، حيث شهدت أبوظبي ودبا الفجيرة ورأس الخيمة وطويين والعين وخورفكان والذيد، أمطاراً تنوعت شدتها.

وبدأ هطول الأمطار في أبوظبي وضواحيها في الساعات الأولى من صباح أمس، واستمر حتى المساء.

وطالب المركز الوطني للأرصاد الأفراد بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حالة هطول الأمطار، نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

وأوضح أن الدولة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي تؤدي إلى تكاثر السحب من مساء وليل السبت تبدأ على البحر والجزر مع سقوط الأمطار على فترات.

وشهدت مدن ومناطق في إمارة الفجيرة، ومدن إمارة الشارقة في المنطقة الشرقية، هطول أمطار أمس، تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، مما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، وتجمع المياه في الشوارع والدوارات بالمدن الرئيسية.

وكانت سحب كثيفة ظللت سماء المدن والمناطق بالساحل الشرقي، في وقت مبكر من صباح أمس، أدت إلى انهمار الغيث لساعات، فيما صرفت إدارات 12 مدرسة بإمارة الفجيرة، ومدينة خورفكان شرقي البلاد بالتعاون مع مواصلات الإمارات فرع الساحل الشرقي الطلبة قبل نهاية الدوام الرسمي للمدارس.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة التقيد بإرشادات الإدارة.

كما أكدت شرطة الفجيرة عدم وجود حوادث مرورية بسبب الأمطار، باستثناء الحوادث البسيطة، منوهة بضرورة الابتعاد عن المناطق الجبلية الخطرة.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة: إن جميع الفرق المعنية بإشراف ضباط أكفاء يحرصون على التواجد الميداني، لمباشرة العمل بأنفسهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان للجميع.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة، رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة في الدولة، وفي ظل ما تشهده من أمطار الخير بمختلف المناطق، عبر خطة ممنهجة وضعتها مسبقاً.

وأوضح ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، رئيس لجنة طوارئ الأمطار، أن البلدية شكّلت ثلاث لجان في وقت سابق، للتعامل مع جميع تقلبات الطقس وهطل الأمطار، لمتابعة جميع البلاغات والملاحظات التي ترد من الجمهور، بفرق عمل وكوادر مؤهلة ورصد معدات جديدة، ومواجهة كل تحديات العمل والتغلب عليها.

فيما أوضح المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية وضعت الخطط والتدابير اللازمة، لتقليل تجمعات الأمطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار.

وأكد سعيد الكعبي مدير مكتب طوارئ بلدية مدينة العين، جاهزية بلدية العين للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها المدينة، وما قد ينتج عنها من أضرار، مشيراً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية، بدأت منذ الإعلان عن تعرض الدولة لمنخفض جوي، بهدف مواجهة الأضرار التي قد تنتج عنها والتعامل معها بسرعة، حيث تم خلالها تجهيز الفرق المختصة والتواصل مع الجهات ذات الصلة، ووضع خطط للتعامل مع البلاغات بمختلف أنواعها.