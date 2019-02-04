«التحالف» يقصف موقعاً للجيش السوري قرب البوكمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موقعاً للجيش السوري في منطقة البوكمال في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، ما تسبب بوقوع أضرار وإصابات، وفق مصدر عسكري سوري، فيما ذكر متحدث باسم التحالف أن حلفاءه المحليين تعرضوا لإطلاق النار و«مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس»، مضيفاً أن الواقعة قيد التحقيق، في وقت نفذت بقايا «داعش» هجمات متجددة على مواقع للجيش السوري وميليشيات موالية له في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، في وقت تحدث مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن أن استخدام «داعش» للدروع البشرية أوقف تقدم مقاتليها في الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري قوله في ساعة مبكرة من صباح أمس «شن طيران «التحالف الأمريكي» مساء السبت، عدواناً على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي». وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

وقال الكولونيل شون رايان، المتحدث باسم التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني «تعرضت القوات الحليفة لنا لإطلاق نار ومارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس». وقال رايان إن الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» على نهر الفرات «انحسرت إلى آخر قريتين»، مضيفاً أن التحالف يتوقع تطهيرهما قريباً، ويعتقد أن معظم المقاتلين المتبقين في صفوف التنظيم من الأجانب في الأغلب.

من جهة اخرى، ذكر المرصد، أن مجموعة من عناصر التنظيم هاجمت قوات الجيش السوري وحلفاءها من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في محاولة من عناصر التنظيم المتبقين في شرق الفرات، لإيجاد ممر نحو البادية السورية، بعد فشلهم في إيجاد ممر نحو بادية العراق، ورفضهم في الوقت ذاته الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية، والتحالف الدولي، لا سيما وأن التحالف يعمد للبحث عن مطلوبين له بالأسماء والصور، ضمن جموع الخارجين من جيب التنظيم نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

وكشفت ليلوى العبدالله، الناطق الرسمي باسم مجلس دير الزور العسكري، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت العديد من قادة «داعش»، مؤكدة أن بقعة صغيرة جداً لا تتجاوز مساحتها ال 4 كلم مربع في أطراف البوغاز، لا تزال في يد التنظيم، مرجحة وجود زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي فيها. ويؤكد عناصر من «قسد» في بلدة الباغوز أنه منذ أسبوع تقريباً، توقف هجومهم البري ضد اخر منطقة للتنظيم، جراء لجوئه أكثر فأكثر إلى «استخدام المدنيين كدروع بشرية» لعرقلة تقدمهم. ويضيف هؤلاء «توقف القتال بانتظار خروج من تبقى من المدنيين». ويروي عدد من المقاتلين أن حالة من الهدوء تسيطر على خطوط الجبهة منذ نحو أسبوع، يقطعها بين الحين والآخر صوت إطلاق نار متقطع أو، دوي ضربات لطائرات التحالف الدولي، أو المدفعية على الخطوط الخلفية للتنظيم. وفي قرية الشعفة المجاورة، يؤكد المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، عدنان عفرين، أن التقدم الميداني متوقف في الوقت الراهن حفاظاً على حياة المدنيين، مع «استمرار الضربات الجوية من الطائرات والمدفعية» ضد مواقع التنظيم. (وكالات)